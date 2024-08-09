В Константиновке возник пожар на территории частного дома: погиб пенсионер

8 августа в 09:10 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного дома в городе Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

По прибытию на место спасатели установили, что горит летняя кухня. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Во время тушения пожара внутри кухни бойцы ГСЧС обнаружили тело мужчины 1951 года рождения.

Спасатели полностью потушили пожар в 10:23. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.

Напомним, что 2 августа в городе Краматорск Донецкой области загорелась многоэтажка, в результате чего погиб мужчина.