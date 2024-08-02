В Краматорске загорелась девятиэтажка: есть погибший

2 августа в 04:32 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме в городе Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

По прибытию на место спасатели установили, что загорелась мебель в одной из комнат квартиры. Во время разведки и тушения пожара бойцы ГСЧС обнаружили погибшего мужчину на полу в коридоре.

Спасатели полностью потушили пожар в 05:21. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, что лесные пожары приблизились к оккупированному городу Северодонецк на Луганщине.