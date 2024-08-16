«У місті залишаються ще близько 20 тисяч людей»: у МВА розповіли, наскільки близько росіяни підійшли до Мирнограду

У місті Мирноград Донецької області, до якого наближається російська армія, залишаються ще близько 20 тисяч людей, з них орієнтовно одна тисяча – діти. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив виконувач обов’язків голови Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

За його словами, ситуація довкола міста напружено стабільна.

«Але ворог потроху просувається. Наразі лінія бойового зіткнення – приблизно за 6 км від міста Мирноград. Люди їдуть, але не так швидко, як хотілося б, як цього потребує ситуація. Насамперед ми намагаємося організувати евакуацію дітей та людей похилого віку, яким важко обслуговувати самих себе. Багато хто виїжджає сам все ж таки. Тому що постійно чутно вибухи, постійно артилерійські обстріли, чутно навіть на околицях громади», – зазначив начальник МВА.

Нагадаємо, що російська армія знаходиться вже за 10,5 км від міста Покровськ на Донеччині.