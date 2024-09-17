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РФ завдала ударів по Курахівській громаді: є пошкодження та постраждалі

17 вересня 2024, 12:58

РФ завдала ударів по Курахівській громаді: є пошкодження та постраждалі

Росіяни атакували Курахівську громаду. Фото: Роман Падун Росіяни атакували Курахівську громаду. Фото: Роман Падун

Курахівська громада Донецької області минулої доби, 16 вересня, і вранці 17 вересня потрапила під російський обстріл. Внаслідок атак пошкоджено інфраструктурні об'єкти, житлові приватні та багатоквартирні будинки. Є постраждалі. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

 За його словами, росіяни близько полудня завдали авіаційного удару по Кураховому. В зоні ураження першого технічне водосховище та інфраструктурні об'єкти.

Крім того, трохи пізніше сталося займання квартири в багатоповерховому житловому будинку і в результаті обстрілу спалахнули 23 приватні житлові будинки. Внаслідок пожежі постраждали двоє людей.

Падун уточнив, що 17 вересня рано-вранці загарбники атакували центр міста за допомогою FPV-дрона.

Під удар потрапило село Острівське, яке було обстріляне зі ствольної артилерії, а також селище Курахівка — сталося займання приватного житлового будинку.

Раніше ми писали, що російські військові минулої доби 17 разівобстріляли населені пункти Донецької області.

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Роман Падун
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