«ДНР»: Якість очищення стічних вод в окупації «кульгає»

Минулого року більш як половина стічних вод, скинутих на окупованій території Донецької області, були недостатньо очищеними або взагалі без очищення. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на російський центр із нагляду за водними ресурсами.



Трохи більше ніж 58% скинутих стічних вод у 2023 році були недостатньо очищеними або взагалі без очищення.



Загальний обсяг стічних вод склав 250,8 млн кубометрів, з них: нормативно чисті 20,39 млн кубометрів, нормативно очищені на очисних спорудах — 83,8 млн кубометрів.



Зазначається, що недостатньо очищеними були 139,05 млн кубометрів, без очищення — 7,56 млн кубометрів.



Також донецькі ЗМІ навели приклад для порівняння. На окупованій території Луганської області нормативно чистими було лише 13% стоків.