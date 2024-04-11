На захоплених територіях Донбасу назріває екологічна катастрофа через невивезене сміття

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей може статися екологічна катастрофа через звалища. Жителі скаржаться на антисанітарію у дворах. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



Зазначається, що комунальні підприємства мають техніку для роботи, проте зіткнулися із нестачею працівників. Кількість персоналу удвічі, а часом і втричі менша від необхідного. Через це сміття не встигають вивезти.



Окупаційна влада планує облаштувати додаткові звалища на Донбасі.



«Шість сміттєзвалищ ворог планує створити на Луганщині, ще три на Донеччині. Звозити сміття туди планують не лише з окупованих територій, а й з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що окупанти мають проблеми із вивезенням сміття через брак комунальників на захоплених територіях. Також загарбники продовжують звозити на окуповані землі сміття із Росії.