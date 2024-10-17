Військовослужбовців РФ почали навчати користуватися північнокорейськими САУ

Російські військові розпочали навчання та підготовку на північнокорейських самохідних артилерійських установках. Про це повідомив український партизанський рух АТЕШ.

«Агент руху АТЕШ зі складу ЗС РФ повідомляє, що в Саратові на базі нещодавно відновленого Вищого артилерійського командного училища розпочалася підготовка артилеристів на північнокорейських самохідних артилерійських установках», — йдеться у повідомленні.

На думку партизанів, це демонструє, що Росія не може самостійно виробляти та ремонтувати у потрібних кількостях власне важке озброєння.

Крім того, як зазначили в АТЕШ, це свідчить про зростаючу роль КНДР у війні Росії проти України.

«Ми продовжимо фіксувати військову активність окупантів, а також їх божевільних союзників. Усю інформацію буде оперативно передано Силам оборони України, а також використано у наших операціях», — зазначили в АТЕШ.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що військові з КНДР вже беруть участь у боях на Курській ділянці фронту. Очікується також прибуття кількох тисяч корейських солдатів найближчим часом.