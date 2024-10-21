У Києві пройшов наймасштабніший Donbas Media Forum: подію відвідали понад 850 учасників

Головна сцена Donbas Media Forum. Фото: DMF

18-19 жовтня у Києві пройшов дев'ятий Donbas Media Forum. Про це повідомили його організатори.



Конференцію відвідали 857 учасників. Цього року Форум присвятили темі «Кордони vs фронтири: роль регіональних медіа у захисті свободи слова в умовах тривалої війни». Основна програма проходила у чотирьох паралельних зонах. За два дні медіаконференції відбулося 47 подій – панельні дискусії, воркшопи, презентації, лекція та публічне інтерв'ю, а також показ дев'яти українських документальних стрічок.



Загалом слово мали 189 спікерів, зокрема: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова; тимчасовий повірений у справах Японії в Україні Юджі Токіта; громадський діяч Олександр «Терен» Будько; народний депутат Євгенія Кравчук; представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яц; заступник командира «Армія TV» Шарлотта Хмельницька; голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович; голова комісії з журналістської етики Андрій Куликов; журналіст та публіцист Віталій Портников; молодший сержант 13-ї бригади НГУ «Хартія», поет, креативний директор «Радіо Хартія» Сергій Жадан; голова правління НСТУ Микола Чорнотицький.



Крім основної програми, на Форумі проходили додаткові події, серед яких «Куточок безпеки», де учасникам надавали безплатні консультації з цифрової та юридичної безпеки, тренінгова сесія з цифрової безпеки з VR-компонентом, лекція журналіста та публіциста Віталія Портникова та публічна бесіда Сергія Жадана та Андрія Куликова.



Голова оргкомітету DMF Любов Раковиця наголосила, що цього року Donbas Media Forum став рекордним за кількістю подій у програмі та кількістю учасників, які відвідали захід.



«Зараз ми можемо сміливо говорити, що DMF вже не просто Форум для медійників сходу та тих, хто працює з темами сходу України, як це було у 2015 році, коли тільки з'явилася ця ініціатива. Тепер Donbas Media Forum – найбільша медіаподія України», – переконана вона.



Панельні дискусії були присвячені тематичним напрямкам, серед яких: стійкість незалежних регіональних медіа сходу та півдня під час війни та після; роль медіа у процесі відновлення та відбудови; українські медіа для аудиторії в окупації; цифрові інструменти та загрози.



Як символічний жест пам'яті про медійників, які служать у Силах оборони України, перебувають у полоні чи загинули під час війни, на першому ряду у головній залі простору зарезервували спеціальні місця для тих, хто не може бути присутнім.



У просторі DMF також провели виставки: інсталяція від «Вікна Відновлення»: «Вікно, забите ОСБ плитою»; фотовиставка «Це мій дім» запорізької фотокореспондентки Катерини Клочкової; «Розстріляна свобода слова» від НСЖУ – виставка «артефактів» українських медійників, які постраждали чи загинули на війні.



Під час заходу учасники мали можливість приєднатися до трьох соборів для колег: «Хвилина підтримки» від 2402 року Foundation — збір на реабілітацію воєнкорів, які постраждали під час виконання професійних обов'язків, збір на відновлення знищеної обстрілом фотокамери для пресслужби Окремої президентської бригади від медійника з цієї бригади та на РЕБ для медиків батальйону «Донбас» від спікера однієї з дискусій.



Donbas Media Forum засновано у 2015 році громадським об'єднанням DII-Ukraine, як платформа для медійників із Донецької та Луганської областей, які зіткнулися з новими професійними викликами через російську агресію у 2014 році.

Нагадаємо, що журналісти «Донбас Реалії» потрапили під обстріл на Бахмутському напрямку, внаслідок чого постраждав кореспондент.