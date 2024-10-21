Журналисты «Донбасс Реалии» попали под обстрел на Бахмутском направлении: пострадал корреспондент

Момент, когда журналисты «Донбасс Реалии» попали под обстрел. Фото: кадр из видео

Съемочная группа «Донбасс Реалии» попала под обстрел во время съемок украинских военных на Бахмутском направлении. Об этом сообщили журналисты проекта.



Первый снаряд попал рядом с военным корреспондентом Романом Пагуличем и бойцами, с которыми он общался. В результате удара Пагулич получил контузию, двое бойцов – легкие ранения. Осколки не задели оператора Павла Холодова. Всех пострадавших доставили в стабилизационный пункт, где им оказали первую помощь. На данный момент угрозы жизни раненых бойцов и членов съемочной группы нет.

Напомним, что 21 октября армия РФ ударила по городам Мирноград и Курахово в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.