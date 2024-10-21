В Киеве прошел самый масштабный Donbas Media Forum: событие посетили более 850 участников

Главная сцена Donbas Media Forum. Фото: DMF

18-19 октября в Киеве прошел девятый Donbas Media Forum. Об этом сообщили его организаторы.



Конференцию посетили 857 участников. В этом году Форум посвятили теме «Границы vs фронтиры: роль региональных медиа в защите свободы слова в условиях длительной войны». Основная программа проходила в четырех параллельных зонах. За два дня медиаконференции состоялись 47 событий – панельные дискуссии, воркшопы, презентации, лекция и публичное интервью, а также показ девяти украинских документальных лент.



Всего слово имели 189 спикеров, в частности: посол ЕС в Украине Катарина Матернова; временный поверенный в делах Японии в Украине Юджи Токита; общественный деятель Александр «Терен» Будько; народный депутат Евгения Кравчук; представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яц; заместитель командира «Армия TV» Шарлотта Хмельницкая; глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович; глава комиссии по журналистской этике Андрей Куликов; журналист и публицист Виталий Портников; младший сержант 13-й бригады НГУ «Хартия», поэт, креативный директор «Радио Хартия» Сергей Жадан; председатель правления НСТУ Николай Чернотицкий.



Кроме основной программы, на Форуме проходили дополнительные события, среди которых «Уголок безопасности», где участникам предоставляли бесплатные консультации по цифровой и юридической безопасности, тренинговая сессия по цифровой безопасности с VR-компонентом, лекция журналиста и публициста Виталия Портникова и публичная беседа Сергея Жадана и Андрея Куликова.



Председатель оргкомитета DMF Любовь Раковица отметила, что в этом году Donbas Media Forum стал рекордным по количеству событий в программе и количеству участников, которые посетили мероприятие.



«Сейчас мы можем смело говорить, что DMF уже не просто Форум для медийщиков востока и работающих с темами востока Украины, как это было в 2015 году, когда только появилась эта инициатива. Теперь Donbas Media Forum – крупнейше медиасобытие Украины», – убеждена она.



Панельные дискуссии были посвящены тематическим направлениям, среди которых: устойчивость независимых региональных медиа востока и юга во время войны и после; роль медиа в процессе восстановления и отстройки; украинские медиа для аудитории в оккупации; цифровые инструменты и угрозы.



Как символический жест памяти о медийщиках, которые служат в Силах обороны Украины, находятся в плену или погибли во время войны, на первом ряду в главном зале пространства зарезервировали специальные места для тех, кто не может присутствовать.



В пространстве DMF также провели выставки: инсталляция от «Окна Восстановления»: «Окно, забитое ОСБ плитой»; фотовыставка «Это мой дом» запорожской фотокорреспондентки Екатерины Клочковой; «Расстрелянная свобода слова» от НСЖУ — выставка «артефактов» украинских медийщиков, которые пострадали или погибли на войне.



Во время мероприятия участники имели возможность присоединиться к трем соборам для коллег: «Минута поддержки» от 2402 Foundation — сбор на реабилитацию военкоров, пострадавших во время выполнения профессиональных обязанностей, сбор на восстановление уничтоженной обстрелом фотокамеры для пресс-службы Отдельной президентской бригады от медийщика этой бригады и на РЭБ для медиков батальона «Донбасс» от спикера одной из дискуссий.



Donbas Media Forum был основан в 2015 году общественный объединением DII-Ukraine, как платформа для медийщиков из Донецкой и Луганской областей, которые столкнулись с новыми профессиональными вызовами из-за российской агрессии в 2014 году.

Напомним, что журналисты «Донбасс Реалии» попали под обстрел на Бахмутском направлении, в результате чего пострадал корреспондент.