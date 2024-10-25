За день Росія знищила два відділення «Укрпошти» у Донецькій області

Компанія «Укрпошта» втратила два відділення на Донеччині внаслідок обстрілів РФ, ще одне відділення на Херсонщині постраждало внаслідок влучення дрона.



«За один учорашній день "Укрпошта" втратила два відділення в Донецькій області», — повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.



Одне відділення було у Кураховому Покровського району. Воно не працювало, тож обійшлося без постраждалих.



Інше — в Олексієво-Дружківці Краматорського району. Воно знаходилося неподалік відділення «Нової пошти», яке також було знищено авіаударом.



«Я дякую місцевій команді, яка вже знайшла рішення для відновлення роботи, тому скоро все знову має запрацювати», — зазначив Смілянський.