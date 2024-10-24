Удар РФ по поштовому відділенню на Донеччині: є загиблі та поранений

Російський удар по Олексієво-Дружківці. Фото: прокуратура Донецької області

Російські війська завдали удару по поштовому відділенню в Олексієво-Дружківці — двоє чоловіків загинули, одного травмовано. Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Сьогодні, близько 16:30, російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району. Метою для РФ став об'єкт цивільної інфраструктури – одне з місцевих поштових відділень. Внаслідок атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Ще одного чоловіка 37 років доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою.

Наразі на місці події триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи. Можуть бути ще жертви.