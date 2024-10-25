За день Россия уничтожила два отделения «Укрпошты» в Донецкой области

Компания «Укрпошта» потеряла два отделения в Донецкой области в результате обстрелов РФ, еще одно отделение в Херсонской области пострадало в результате попадания вражеского дрона.



«За один вчерашний день "Укрпошта" потеряла два отделения в Донецкой области», — сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.



Одно отделение было в Курахово Покровского района. Оно не работало, поэтому обошлось без пострадавших.



Другое — в Алексеево-Дружковке Краматорского района. Оно находилось неподалеку от отделения «Новой почты», которое тоже было уничтожено авиаударом.



«Я благодарю местную команду, которая уже нашла решение для восстановления работы, поэтому скоро все снова должно заработать», — отметил Смилянский.