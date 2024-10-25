Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

За день Россия уничтожила два отделения «Укрпошты» в Донецкой области

25 октября 2024, 17:20

За день Россия уничтожила два отделения «Укрпошты» в Донецкой области

Компания «Укрпошта» потеряла два отделения в Донецкой области в результате обстрелов РФ, еще одно отделение в Херсонской области пострадало в результате попадания вражеского дрона.

«За один вчерашний день "Укрпошта" потеряла два отделения в Донецкой области», — сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

Одно отделение было в Курахово Покровского района. Оно не работало, поэтому обошлось без пострадавших.

Другое — в Алексеево-Дружковке Краматорского района. Оно находилось неподалеку от отделения «Новой почты», которое тоже было уничтожено авиаударом.

«Я благодарю местную команду, которая уже нашла решение для восстановления работы, поэтому скоро все снова должно заработать», — отметил Смилянский.

ТЕГИ

Организации
Укрпошта
Прочее
последствия обстрела

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:40
В оккупированном Мариуполе растет количество этнических конфликтов: в мэрии назвали основных участников
16:30
Бывший боевик «ДНР» — теперь член Совбеза РФ
14:19
Новый вид выплат для переселенцев одобрил Кабинет министров Украины
13:45
В Селидово российские военные закрепились в квартале многоэтажек — Мирошников
12:58
В Бердянске военные из «Шторм Z» зарезали кадыровца — АТЕШ
11:58
В оккупированном Донецке военная полиция похитила гражданского прямо в супермаркете
23:25
Главное за день: Россияне штурмуют Селидово. «Зачистки» в Мариуполе
22:35
«ДНР» заявила о ранении пенсионера при атаке беспилотника
14:49
«Беспрецедентная зачистка»: вблизи Мариуполя оккупанты массово проверяют местное население
08:58
Российская армия продвинулась в Селидово и двух селах Донецкой области — DeepState
23:26
Главное за день: Куда РФ пойдет дальше в Украине? Тайный пункт договора между КНДР и РФ
23:21
Ржавый цвет и запах канализации: в оккупированном Мариуполе жители жалуются на низкое качество воды из-под крана
17:48
На Луганщине оккупанты проверяют местный бизнес и его работников: в ОВА объяснили, с чем это связано
16:58
В Курахово Донецкой области полицейские провели эвакуацию под прицелом российских дронов
15:52
В оккупированном Луганске нехватка водителей коммунального транспорта: город на грани коллапса – ОВА
14:15
Воины 24 ОМБр показали, как сейчас выглядит Часов Яр
09:58
Российская армия может начать наступление на Запорожье — The Economist
08:45
Российские войска оккупировали Новосадовое в Донецкой области
23:00
Главное за день: «Кадыровцы» разворовывают завод в Мариуполе. РФ прорвала оборону Часов Яра?
22:39
«ДНР» заявила о гибели 1 человека и ранении 8 под обстрелами
все новости
18:54
КНДР готовится отправить вторую партию военных в Россию — разведка Южной Кореи
18:07
Под Покровском ВСУ отбили 35 штурмов РФ за день
17:58
РФ могла потерять за октябрь около 40 тысяч военных — разведка Эстонии
17:40
В оккупированном Мариуполе растет количество этнических конфликтов: в мэрии назвали основных участников
17:20
За день Россия уничтожила два отделения «Укрпошты» в Донецкой области
16:59
В Минобороны допустили к эксплуатации компьютерный артполигон
16:41
Российская армия прорвалась в центр Селидово – британская разведка
16:32
Атака дрона РФ под Томиной Балкой: погиб мужчина, ранены мать и ребёнок
16:30
Бывший боевик «ДНР» — теперь член Совбеза РФ
16:25
Зеленский отказал Генеральному секретарю ООН в визите в Украину
16:24
С начала года ДТЭК изготовил 760 тысяч запчастей для шахт
15:54
Российские военные готовятся встречать солдат КНДР в зоне боевых действий: ГУР перехватило разговоры оккупантов
15:50
Военные присоединились к радиодиктанту национального единства прямо из Суджанской школы
15:45
Украина и РФ в Катаре обсуждали, как можно ускорить обмен пленными
15:36
Сырский опроверг заявление Путина об окружении ВСУ в Курской области РФ
15:20
ВСУ уничтожили российский «Ураган»
14:55
Атакуют без бронетехники и полностью не уничтожают город: в Нацгвардии рассказали, как войска РФ штурмуют Селидово
14:24
Кабмин анонсировал создание резерва для строительства фортификаций
14:19
Новый вид выплат для переселенцев одобрил Кабинет министров Украины
13:45
В Селидово российские военные закрепились в квартале многоэтажек — Мирошников
все новости
ВИДЕО
Перехват разговора российских военных. Фото: кадр из видео Российские военные готовятся встречать солдат КНДР в зоне боевых действий: ГУР перехватило разговоры оккупантов
25 октября, 15:54
«Ронины» из состава 65-й ОМБр уничтожили российскую РСЗО БМ-27 «Ураган». Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили российский «Ураган»
25 октября, 15:20
«Прилет» в многоквартирный дом Херсона. Фото: кадр из видео В Херсоне российский снаряд попал в многоквартирный дом, ранены двое пенсионеров
25 октября, 12:20
«Дорога смерти» в Курской области. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили технику РФ на миллионы долларов в Курской области
25 октября, 11:30
У российской гаубицы разорвало ствол при стрельбе. Фото: кадр из видео При стрельбе у российской гаубицы разорвало ствол
25 октября, 10:35
Спасение людей в Лиманской громаде. Фото: кадр из видео «Снаряды разрушили дом, а жена получила ранения»: на Донетчине полицейские под огнем россиян спасли семьи
24 октября, 17:01
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор