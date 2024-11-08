РФ двічі вдарила по Покровську: пошкоджено будинок, спалахнула пожежа

Минулої доби, 7 листопада, російські окупаційні війська двічі обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено будинок. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«7 листопада орієнтовно о 03.50 ворог завдав удару по приватному сектору східної частини міста. Пошкоджено приватний будинок», — йдеться у повідомленні.



Крім того, о 16:45 знову під атакою опинився приватний житловий сектор східної частини Покровська. Відбулася пожежа на площі 74 кв. Ліквідувати пожежу вдалося о 17:42. Інформація про загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що в результаті нічної атаки дронами РФ по Одеському регіону, за попередніми даними, одна людина загинула і дев'ять отримали поранення.