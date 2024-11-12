РФ скинула КАБ на село у Волноваському районі: пошкоджені будинки

У вівторок, 12 листопада, російські окупаційні війська обстріляли село Андріївка Волноваського району Донецької області. Внаслідок атаки є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.
«Відбувся ворожий обстріл КАБ-250 села Андріївка Волноваського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено дев'ять приватних будинків та один транспортний засіб», — йдеться у повідомленні.
У відомстві заявили, що інформації про постраждалих не надходило.
Раніше ми писали, що росіяни атакували Харків дронами 12 листопада.
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