РФ скинула КАБ на село у Волноваському районі: пошкоджені будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Великоновосілківська ГВА

У вівторок, 12 листопада, російські окупаційні війська обстріляли село Андріївка Волноваського району Донецької області. Внаслідок атаки є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



«Відбувся ворожий обстріл КАБ-250 села Андріївка Волноваського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено дев'ять приватних будинків та один транспортний засіб», — йдеться у повідомленні.

У відомстві заявили, що інформації про постраждалих не надходило.



Раніше ми писали, що росіяни атакували Харків дронами 12 листопада.