Українська САУ «Богдан». Фото: 44 ОАБр

Загальні бойові втрати армії РФ за минулу добу орієнтовно склали 1770 осіб особового складу та 24 танки, загальна кількість знищених чи пошкоджених танків з початку війни досягла позначки у 9300 одиниць. Про це йдеться у звіті Генерального штабу.



Крім того, бійці ЗСУ знищили 49 бойових броньованих машин окупантів, 56 артилерійських систем і 61 БпЛА оперативно-тактичного рівня.



Українські військові також ліквідували 96 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і три машини спеціальної техніки.



Нагадаємо, ЗСУ відбили масований штурм російської армії на Курахівському напрямку. Своєю чергою Борис Джонсон припустив відправлення британських військ в Україну.