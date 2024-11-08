Війська РФ зазнали значних втрат під Білогорівкою: окупанти звинуватили командира бригади фейкової «ЛНР» – ОВА

Російські окупанти скаржаться, що минулого тижня зазнали значних втрат під селищем Білогорівка Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
За його словами, росіяни звинувачують у цьому командира 123-ї мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу «Народної міліції ЛНР».
«Він кинув у бій три мотострілецькі батальйони та один танковий, не забезпечивши вогневої підтримки. Штурм був зупинений українськими захисниками. За словами загарбників, втрати у росіян значні – як у техніці, так і у живій силі. Поранених та тіла вбитих вони досі не евакуювали», – розповів начальник ЛОВА.
Нагадаємо, що десантники ЗСУ відбили штурм росіян на Східному напрямку, війська РФ на бронетехніці проривалися до укріплень.