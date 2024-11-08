Війська РФ зазнали значних втрат під Білогорівкою: окупанти звинуватили командира бригади фейкової «ЛНР» – ОВА

Ситуація поблизу Білогорівки. Фото: карта DeepState

Російські окупанти скаржаться, що минулого тижня зазнали значних втрат під селищем Білогорівка Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, росіяни звинувачують у цьому командира 123-ї мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу «Народної міліції ЛНР».



«Він кинув у бій три мотострілецькі батальйони та один танковий, не забезпечивши вогневої підтримки. Штурм був зупинений українськими захисниками. За словами загарбників, втрати у росіян значні – як у техніці, так і у живій силі. Поранених та тіла вбитих вони досі не евакуювали», – розповів начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що десантники ЗСУ відбили штурм росіян на Східному напрямку, війська РФ на бронетехніці проривалися до укріплень.