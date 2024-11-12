Втрати армії РФ за добу: майже 2000 осіб та 23 танки

Машина ЗСУ на позиціях. Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати армії Росії за добу орієнтовно склали 1950 осіб особового складу та 23 танки. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.



Окупанти також втратили 81 бойову броньовану машину, 38 артилерійських систем, чотири РСЗВ та 61 БпЛА оперативно-тактичного рівня.



До того ж серед знищеної техніки РФ у Генштабі нарахували 68 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й шість машин спеціальної техніки.



Раніше стало відомо, що в Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп в областях, які є пріоритетними для атак РФ.