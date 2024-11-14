Польща перекинула корейські танки ближче до російського кордону

14 листопада стало відомо, що перші танки K2, вироблені південнокорейським концерном Hyundai Rotem, надійшли до 9-ї Браневської бронекавалерійської бригади. Військова частина, яка отримала танки, знаходиться в місті Бранево за кілька кілометрів від Калінінградської області РФ. Про це повідомляє видання Wnp.



Як зазначається, це перші танки цього типу в цьому підрозділі, очікується, що наприкінці цього року прибудуть інші.



«Далі ці танки будуть оснащені системами, які використовуються в польській армії, включно із засобами зв’язку», — зазначила прессекретар 16-ї Померанської механізованої дивізії Магдалена Костинська.



Танки K2 Black Panther — одні з найсучасніших машин у світі, відомі своїми передовими технологічними рішеннями, включаючи систему активного захисту — вони ефективно протистоять ракетним та протитанковим атакам.



Вони також мають високу мобільність, що дозволяє швидко маневрувати навіть у таких складних умовах, як болотиста та піщана місцевість північно-східної Польщі. Танки оснащені точними системами прицілювання та стрілянини, що гарантує ефективність у різних бойових умовах.



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