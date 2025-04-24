Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Армія РФ за добу обстріляла кілька міст і селищ Донеччини: загинули три людини, ще сім – поранені

24 квітня 2025, 09:05

Армія РФ за добу обстріляла кілька міст і селищ Донеччини: загинули три людини, ще сім – поранені

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Національна поліція Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Національна поліція

За 23 квітня росіяни вбили трьох жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Внаслідок обстрілів дві людини загинули у місті Костянтинівка та одна – у місті Слов'янськ.

Ще сім людей в області за добу отримали поранення: дві – у Костянтинівці, одна – у Слов'янську, одна – у місті Краматорськ, одна – у місті Мирноград, одна – у селищі Чернігівка та одна – у селищі Довга Балка.

Нагадаємо, що на Чернігівку російська авіація скинула три авіабомби.

ТЕГИ

Місця
Слов'янськ Костянтинівка Краматорськ Мирноград Чернігівка Довга Балка
Організації
Армія РФ
Інше
Війна Загиблі Поранені обстріли
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

«Хороша енергетика»: Село в Молдові через війну РФ проти України домоглося нульових рахунків за електрику
Про те, як розумне село стало прикладом енергетичної незалежності, як йдуть справи з енергетикою в Молдові загалом, і яка ситуація в сусідніх Україні та Румунії, розбиралося видання ZdG.
17 квітня 2025, 15:13
«Що буде з Ванечкою, якщо я помру раніше, ніж Олега обміняють», – дружина «засудженого» в РФ у «справі Азова»
Полоненого українця Олега Жаркова «засудили» на 13 років у «справі Азова». Його смертельно хвора дружина із сином у Фінляндії сподіваються лише на обмін.
16 квітня 2025, 16:57
Напоїти донеччан шахтною водою. Угруповання «ДНР» обрало п'ять шахт
Окупаційна влада Донецька знову зіткнулася з серйозною водною кризою. Розпіарений водовід Дон-Донецьк постійно ламається, графіки не працюють, місцеві мешканці знову обурені.
16 квітня 2025, 08:00
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:54
Європа дала зрозуміти США, що не визнає Крим російським — FТ
10:48
ДонДУ інтегрують до «Руху Перших» — менше навчання, більше пропаганди
10:47
У лікарні помер поранений місяць тому «військор» російського пропагандистського телеканалу
09:33
В окупованому Сіверськодонецьку не вистачає лікарів: в ОВА розповіли, що відомо про ситуацію з медициною
23:00
Головне за день: Переговори, які не відбулися. РФ атакувала автобус у Марганці
22:07
Смерть дитини на переході в Макіївці: за кермом міг бути російський військовий
15:22
Два дрони впали на окупованому Донбасі
11:19
Окупанти перекладають провину за пожежі на працівників лісгоспів
23:00
Головне за день: Нові пропозиції Путіна. Пожежі навколо Сіверськодонецька
18:40
Масштабні пожежі навколо окупованого Сіверськодонецька: вогонь практично впритул наблизився до населених пунктів
23:00
Головне за день: Окупанти закриють шахти на Луганщині. Бої у Сумській області
22:01
Навколо Сіверськодонецька виникла масштабна пожежа: окупанти оголосили режим НС у місті – ОВА
21:19
Пушилін заявив, що на окупованій Донеччині немає резервів води для населення на літо
14:42
Окупаційна влада заявила про початок надання поштових послуг у захоплених Авдіївці, Степному та Березовому Донецької області
14:09
Головою департаменту молодіжної політики Новосибірської області призначили колишнього «заступника міністра» угруповання «ЛНР»
12:36
Інвестори з РФ відмовилися розробляти 9 шахт на окупованих Донеччині та Луганщині: тепер їх закриють
10:45
Окупанти змушують студентів створювати стенди «про СВО»
08:07
Росіяни окупували село біля Лимана Донецької області — DeepState
23:30
Головне за день: Чи дотримуються сторони «перемир'я»? Життя та надії ветеранів з інвалідністю
16:30
Сім'ї офіцерів ЧФ РФ покинули Севастополь — АТЕШ
усі новини
12:59
На Лиманському напрямку дрони ЗСУ знищили 3 БТР РФ
12:13
В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної: росіяни її катували у полоні
11:54
Європа дала зрозуміти США, що не визнає Крим російським — FТ
11:53
СБУ затримала шпигуна РФ і пособника на кордоні Сумщини
11:27
Під завалами будинку у Києві, ймовірно, залишаються до 10 осіб — МВС
11:23
У ЗСУ розповіли, чому російська армія відступає від західних околиць Покровська
11:01
Війська Росії з артилерії вдарили по Костянтинівці: пошкоджені лінії електромереж
10:48
ДонДУ інтегрують до «Руху Перших» — менше навчання, більше пропаганди
10:47
У лікарні помер поранений місяць тому «військор» російського пропагандистського телеканалу
10:22
Атака РФ на Україну: збито 112 цілей силами ППО
10:19
Війська РФ 42 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу: є загиблі та поранені
09:33
В окупованому Сіверськодонецьку не вистачає лікарів: в ОВА розповіли, що відомо про ситуацію з медициною
09:14
Українські війська просунулися в Торецьку – ISW
09:05
Армія РФ за добу обстріляла кілька міст і селищ Донеччини: загинули три людини, ще сім – поранені
08:54
Жінка та дитина загинули у Костянтинівці через російський обстріл, ще двох поранено
08:27
Київ зазнав масованої атаки РФ: багато загиблих та поранених
23:00
Головне за день: Переговори, які не відбулися. РФ атакувала автобус у Марганці
22:07
Смерть дитини на переході в Макіївці: за кермом міг бути російський військовий
21:36
Пєсков: відставка Зеленського не входить до вимог Росії
20:27
Москва знову вимагає визнання окупації чотирьох регіонів України
усі новини
ВІДЕО
Агенти РФ на Сумщині Фото: СБУ СБУ затримала шпигуна РФ і пособника на кордоні Сумщини
24 квітня, 11:53
До 10 людей можуть залишатися під завалами зруйнованого будинку у Києві після російської атаки. Фото: ДСНС Під завалами будинку у Києві, ймовірно, залишаються до 10 осіб — МВС
24 квітня, 11:27
Росіяни масовано ударили по Києву, багато загиблих та поранених. Фото: Костянтин та Влада Ліберови Київ зазнав масованої атаки РФ: багато загиблих та поранених
24 квітня, 08:27
Російські військові розграбували базу відпочинку у Бєлгородській області РФ. Ілюстративне фото У Бєлгородській області російські військові розграбували базу відпочинку
23 квітня, 17:36
Авіаудар GBU-62 JDAM-ER по росіянах у Торецьку. Фото: кадр із відео Су-27 ЗСУ розбомбив позиції РФ в Торецьку
23 квітня, 16:30
Сильна пожежа виникла в самому центрі Москви У районі Москва-Сіті вирує сильна пожежа
23 квітня, 16:14
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір