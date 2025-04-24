Армія РФ за добу обстріляла кілька міст і селищ Донеччини: загинули три людини, ще сім – поранені

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Національна поліція

За 23 квітня росіяни вбили трьох жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок обстрілів дві людини загинули у місті Костянтинівка та одна – у місті Слов'янськ.



Ще сім людей в області за добу отримали поранення: дві – у Костянтинівці, одна – у Слов'янську, одна – у місті Краматорськ, одна – у місті Мирноград, одна – у селищі Чернігівка та одна – у селищі Довга Балка.

Нагадаємо, що на Чернігівку російська авіація скинула три авіабомби.