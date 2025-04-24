Спікер Кремля виправдав удар росіян по Києву «закінченням великоднього перемир'я»

Спікер Кремля Дмитро Пєсков. Фото: Інтерфакс

За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, великоднє перемир'я закінчилося, яке українська сторона «неодноразово порушувала», тому «СВО» продовжується.

«Українська сторона продовжує свою пропаганду. Наші військові продовжують СВО. Відбулося пасхальне перемир'я, воно закінчилося. Це перемир'я неодноразово порушувалося українською стороною. Наразі наші військові продовжують виконання своїх завдань, які поставлені перед ними верховним головнокомандувачем. У рамках цього по військових та навколовоєнних цілей продовжують завдавати ударів», — заявив прессекретар Путіна.

За останніми даними, у Києві після російського удару загинули щонайменше 8 людей, понад 80 отримали поранення.

Нагадаємо, вночі та вранці 24 квітня Київ зазнав масованої атаки російських військових — по місту били ракетами та безпілотниками.