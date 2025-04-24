У ЗСУ розповіли, чому російська армія відступає від західних околиць Покровська

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

Росіяни ще наприкінці 2023 року поставили собі за мету взяття міста Покровськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, для захоплення міста ЗС РФ доклали великих зусиль.



«З грудня минулого по лютий цього року у них був такий великий наступ, метою якого було охопити місто із західного боку – перерізати трасу, що йде на Павлоград, і просто завадити постачанню міста, щоб потім можна було там або зробити якийсь «мішок», або просто змусити українські війська його покинути. Цей наступ не йшов так, як у них планувалося. Вони підійшли до міста з півдня, але не змогли просунутися на захід. І десь станом на лютий вони зазнали великих втрат і змушені були навіть відійти. Зараз цей відхід фактично продовжується. Це наслідок однієї великої, але невдалої операції, в якій вони втратили багато людей і техніки», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, що 21 квітня стало відомо, що російська армія відступає від західних околиць Покровська.