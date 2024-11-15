Експерти назвали аеропорт в Україні, який можна відкрити першим

Аеропорт імені Данили Галицького у Львові. Фото: Вікіпедія

Україна може знову відкрити перший аеропорт у Львові наступного року і відновити авіасполучення, призупинене по всій країні після вторгнення Росії у лютому 2022 року. Про це заявив старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон в інтерв'ю Reuters.

Київ уже майже рік веде у переговори з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення, повідомив Еллісон.

«Якщо регулюючі органи погодяться, що відкривати його безпечно, і буде прийнято політичне рішення, страхова галузь буде готова підтримати зусилля щодо відновлення», — сказав Еллісон, маючи на увазі 2025 рік.

Зазначається, що державна авіаційна служба у письмових коментарях заявила, що розглядає можливість поетапного та обмеженого відкриття повітряного простору для цивільної авіації «за умови оцінки ризиків та їх зниження до прийнятного рівня, а також реалізації додаткових заходів безпеки». При цьому вона не вказала жодних часових рамок.

Забезпечення безпеки повітряного простору є першорядним завданням, і «було зроблено багато роботи навколо цієї проблеми», сказав Еллісон. Він не надав додаткових подробиць.

Львівська область, що межує з Польщею, рідше зазнає російських ударів порівняно з іншими частинами України, хоча російські війська атакували її газову інфраструктуру та обстрілювали її безпілотниками та ракетами.

Аеропорт Львова імені Данили Галицького має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3 тисяч пасажирів на годину.

Еллісон сказав, що Marsh McLennan підтримує український уряд у створенні страхового фонду для покриття комерційної авіації. Брокер уже керує програмою страхування для суден, які перевозять усі вантажі через чорноморський коридор України.

За його словами, у переговорах бере участь авіаційний сектор.