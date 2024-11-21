У Дніпрі повідомили про постраждалих та руйнування внаслідок російської атаки

Через російську атаку на місто Дніпро сьогодні вранці поранено, попередньо, двох людей: 57-річному чоловікові допомогу було надано на місці, 42-річну жінку госпіталізовано. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Також внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, центр реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню, вибито кілька десятків вікон. Там люди не постраждали.

«Крім центру реабілітації для людей з інвалідністю, пошкоджено 9 гаражів у гаражному кооперативі. Також сталися пожежі у двох приватних будинках, вогонь погашено. На місцях надзвичайних ситуацій працюють комунальні служби», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у місті Дніпро прогриміли вибухи. Місцеві жителі опублікували у соціальних мережах фото та відео, що підтверджують атаку супротивника на місто.