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Російські війська за добу атакували три райони Донеччини: десятки пошкоджених будинків

26 грудня 2024, 10:47

Російські війська за добу атакували три райони Донеччини: десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 25 грудня, обстріляла низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

 «Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Інформація про постраждалих за добу не надходила», — зазначив він.

 За інформацією Філашкіна, під удар потрапили три регіони:

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено 2 будівлі. У Покровську пошкоджено 4 приватні будинки, 4 багатоповерхівки і адмінбудівлю. У Новоекономічному Гродівської громади пошкоджено 25 приватних будинків.

 Краматорський район. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку.

 Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки.

 Раніше ми писали, то 25 грудня російські війська скинули на Покровськ дві авіаційні бомби. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад.

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Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

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