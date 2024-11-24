«Ситуація складна»: у Торецьку та Часовому Яру йдуть міські бої

Відомо яка ситуація на Бахмутському напрямку. Фото: скриншот

Російські війська збільшили активність на Бахмутському напрямі. Найскладніша ситуація — у Часовому Яру та Торецьку на Донеччині, там тривають бої. Про це повідомив головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Іван Буряк.



«Важливо зазначити, що за останні два-три тижні трохи збільшилася інтенсивність, збільшилася кількість окупантів, які постійно намагаються накопичуватися та рухатися до нашої лінії розмежування, але завдяки вмілим діям аеророзвідки та розвідки нашого підрозділу, вчасно їх відслідковуємо. Ми не даємо їм дістатися до нашої піхоти. Ситуація складна, але контрольована», — зазначив він.



Буряк наголосив, що найскладніша ситуація — у Часовому Яру та Торецьку.



«Часів Яр, там в'язалися в міські бої, в Торецьку йдуть також міські бої. А міські бої вони дуже складні за своєю роботою, бо там використовується більше живої сили, у ворога її багато. Є складність, там не можна передчасно вистежити та вразити противника, як на полі, у посадці, тобто у відкритій місцевості», — резюмував військовий.



Раніше ми писали, що російські війська просунулися біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та у Торецьку Донецької області.