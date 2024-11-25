Армія РФ атакувала три райони на Донеччині: є пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 24 листопада, обстріляли низку населених пунктів на Донеччині. Внаслідок ударів РФ пошкоджено житлові будинки, інформація про постраждалих та жертви не надходила. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Покровський район. Пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки у Кураховому, по 2 будинки в Успенівці, Веселому Гаю і Ганнівці. У Покровську 1 будинок зруйновано і 4 пошкоджено.



Краматорський район. Обстріляні Лиманська і Костянтинівська громади.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

Раніше ми писали, що російські окупанти 24 листопада двічі атакували Покровську громаду Донецької області. Відомо, що зруйновано житловий будинок, також є пошкодження.