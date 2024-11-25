Росіяни впроваджують штучний інтелект в управління дронами-камікадзе — ЗМІ

Ударний безпілотник «Шахед»

Російські інженери намагаються застосовувати штучний інтелект (ШІ) у дронах-камікадзе Shahed. Про це повідомляє британське видання The Guardian із посиланням на джерела серед українських військових.

За даними видання, росіяни впроваджують ШІ для створення роїв дронів.

«Передбачається, що завдяки цій технології безпілотники комунікуватимуть і координуватимуть атаки таким чином, щоб долати протиповітряну оборону. У той же час, незрозуміло, наскільки ефективна ця технологія», — йдеться у статті.

Видання додає, що українські фахівці також намагаються розробити дешеві FPV-дрони вартістю менше ніж 1000 доларів, які здатні збивати російські дрони. Однак це завдання ускладнюється тим, що турбулентний потік повітря, створюваний безпілотником, істотно впливає на пілотування меншого за розміром безпілотника FPV.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі Київ зазнав атаки російських безпілотників. Уламки збитих дронів упали у двох районах столиці України.