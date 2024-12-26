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Безпілотник вдарив по кораблю «Федір Урюпін» в бухті окупованого Криму: судно пошкоджене

26 грудня 2024, 10:14

Безпілотник вдарив по кораблю «Федір Урюпін» в бухті окупованого Криму: судно пошкоджене

Буксир «Федір Урюпін». Фото: відкриті джерела Буксир «Федір Урюпін». Фото: відкриті джерела

23 грудня близько 17:00 український безпілотник уразив буксир «Федір Урюпін» в бухті поблизу селища Чорноморське в окупованому Криму. Про це повідомив Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на джерело.

Удар прийшовся вище ватерлінії. Судно не затонуло, але шкоди завдано.

«Федір Урюпін» збудували у 2010 році. Росіяни його захопили в України у 2014 році під час анексії Криму. За словами джерела, корабель останнім часом не використовується.

Нагадаємо, що вночі 25 грудня БПЛА атакували Тамбовську область РФ. Під удар міг потрапити завод, який випускає обладнання для авіації та ракет.

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