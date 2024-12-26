Бєлгородську область РФ атакували безпілотники: деякі села залишилися без світла

Атаки дронів зазнала Бєлгородська область Росії. Ілюстративне фото

У ніч проти 26 грудня Бєлгородська область Росії зазнала атаки дронів. У деяких населених пунктах зникло світло. Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

За словами губернатора, безпілотники атакували Грайворонський район.

Він уточнив, що внаслідок скидів вибухових пристроїв було пошкоджено лінію електропередач, у зв'язку з чим низка населених пунктів залишилася без електроенергії.

«Без світла тимчасово залишаються жителі сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новобудівка-Перша, а також відселені населені пункти Безіменне та Новобудівка-Друга», — повідомив Гладков.

Він додав, що аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи після погодження з Міноборони РФ.

Раніше повідомлялося, що уламки БПЛА впали на територію промпідприємства у Котовському районі Волгоградської області.