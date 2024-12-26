Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Бєлгородську область РФ атакували безпілотники: деякі села залишилися без світла

26 грудня 2024, 10:07

Бєлгородську область РФ атакували безпілотники: деякі села залишилися без світла

Атаки дронів зазнала Бєлгородська область Росії. Ілюстративне фото Атаки дронів зазнала Бєлгородська область Росії. Ілюстративне фото

У ніч проти 26 грудня Бєлгородська область Росії зазнала атаки дронів. У деяких населених пунктах зникло світло. Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

За словами губернатора, безпілотники атакували Грайворонський район.

Він уточнив, що внаслідок скидів вибухових пристроїв було пошкоджено лінію електропередач, у зв'язку з чим низка населених пунктів залишилася без електроенергії.

«Без світла тимчасово залишаються жителі сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новобудівка-Перша, а також відселені населені пункти Безіменне та Новобудівка-Друга», — повідомив Гладков.

Він додав, що аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи після погодження з Міноборони РФ.

Раніше повідомлялося, що уламки БПЛА впали на територію промпідприємства у Котовському районі Волгоградської області.

Читайте також:

"Новини Донбасу" у Telegram - лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія Бєлгородська область Атака БПЛА

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:42
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:00
Головне за день: Масована атака РФ на Україну. В окупації не працюють YouTube та VPN
17:24
На окупованій території Донбасу не працюють YouTube та частина VPN-сервісів
23:00
Головне за день: У Бердянську підірвали авто «мера». Удар по Кривому Рогу
14:24
Родичів бійців ЗСУ депортують із окупованих територій — Андрющенко
13:38
На захопленій частині Луганщини заборонили запускати безпілотники
09:49
В окупованому Донецьку в будинку спалахнула пожежа: постраждав чоловік
09:33
В окупованому Бердянську підірвано автомобіль голови окупаційної ради
08:27
Путін міг відмовитись від захоплення Покровська — ISW
23:00
Головне за день: У РФ пошкоджено великий військовий склад. Тривають бої за Курахове
15:04
У Росії фактично заблокували YouTube, обсяг трафіку впав на 80% — ЗМІ
13:24
У захопленій Горлівці під час обстрілу постраждала людина
12:36
Окупанти вилучають бензин у жителів ТОТ Херсонщини - «Жовта Стрічка»
11:12
У Донецьку під обстріл потрапила лікарня імені Калініна
08:22
На Покровському напрямку ЗСУ розбили колону російських військ
22:30
Головне за день: Росіяни нова розстріляли полонених. В Орловській області горить нафтобаза
21:40
Головне за день: Російський бізнес в окупації. Атака безпілотників на Казань
16:27
Росіяни відкривають бізнес на захоплених територіях України: чим займаються ці компанії
15:38
Могили у дворах Селидового. Пушилін привіз ялинки до Авдіївки. На Луганщині відключили мобільний зв'язок — дайджест ►
23:30
Головне за день: Удари по Київу, Херсону та Кривому Рогу. У Донецьку атакували ФСБ РФ
усі новини
11:42
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:16
Армія РФ вдарила по центральному ринку в Нікополі: поранені шість людей
11:01
ЗСУ відбили штурм російських військ і взяли в полон громадянина Єгипту під Торецьком: кадри
10:48
РФ вранці вдарила по Покровську: пошкоджено будинки
10:47
Російські війська за добу атакували три райони Донеччини: десятки пошкоджених будинків
10:14
Безпілотник вдарив по кораблю «Федір Урюпін» в бухті окупованого Криму: судно пошкоджене
10:07
Бєлгородську область РФ атакували безпілотники: деякі села залишилися без світла
09:39
Окупанти скинули на Покровськ дві авіабомби: є пошкодження
09:26
«Ресурс росіян нескінченний»: у DeepState розповіли про складну ситуацію на Времівському напрямку
09:21
Понад 30 російських безпілотників атакували Україну сьогодні вночі
08:58
Російські окупанти зруйнували деякі позиції ЗСУ на Курахівському напрямку
08:28
Бійці Третьої штурмової бригади взяли в полон групу росіян під Харковом
07:56
Вночі дрони атакували Волгоградську область РФ
23:19
Колишній капітан «Шахтаря» Тимощук висловився про війну РФ проти України
23:00
Головне за день: Масована атака РФ на Україну. В окупації не працюють YouTube та VPN
22:48
У Росії назвали кількість дітей, яких повернули до рідних в Україну
21:37
За останню добу в будинках майже 7 тисяч сімей на Донеччині з'явилося світло
20:30
Деяким військовозобов'язаним в Україні автоматично продовжать бронювання
19:26
Графік відключення світла у четвер буде м'якшим, ніж сьогодні
18:37
Рятувальники зазнали обстрілу на Донеччині: пошкоджено авто
усі новини
ВІДЕО
Взятий у полон громадянин Єгипту. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм російських військ і взяли в полон громадянина Єгипту під Торецьком: кадри
26 грудня, 11:01
Під Харковом ЗСУ взяли в полон групу російських військових. Скріншот відео Бійці Третьої штурмової бригади взяли в полон групу росіян під Харковом
26 грудня, 08:28
Аварія літака в Казахстані: що відомо Аварія літака в Казахстані: що відомо
25 грудня, 16:16
Вибух у Тамбовській області РФ. Фото: кадр із відео БПЛА атакували Тамбовську область: під удар міг потрапити завод, який випускає обладнання для авіації та ракет
25 грудня, 16:04
Вибух на складі боєприпасів у Ростовській області. Фото: кадр із відео Дрони СБУ знищили склад боєприпасів на одному з найбільших військових полігонів Росії
25 грудня, 15:11
Третя штурмова підірвала склад та міномети росіян. Фото: пресслужба Третя штурмова вразила склад та міномети окупантів на Харківському напрямку
25 грудня, 14:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір