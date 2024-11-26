РФ вночі атакувала Україну рекордною кількістю БПЛА — майже 190

ППО збила 76 дронів. Фото: Повітряні сили

Російська армія в ніч на 26 листопада запустила по Україні рекордну кількість дронів — 188 і чотири балістичні ракети «Іскандер-М». Всього 192 російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч проти 26 листопада 2024 року (з 19:30 25 листопада) окупанти атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» з Воронезької та Курської областей. Під час нічної атаки ворог випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу з напрямків – Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 76 безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.



Крім того, 95 БПЛА — локально втрачені, ймовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.



Раніше ми писали, що 25 листопада сили та засоби протиповітряної оборони збили 71 дрон.