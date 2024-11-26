Агент РФ намагався підірвати поліцейських у центрі Києва. Фото: Нацполіція

Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який на замовлення спецслужб РФ вчинив теракт у центрі Києва 17 листопада цього року, інформує СБУ.



Того дня наряд поліції прибув на виклик про домашнє насильство у багатоквартирному будинку в Печерському районі столиці.







При спробі правоохоронців зайти до будинку на вході до приміщення спрацювала так звана розтяжка з гранатою Ф-1. Як виявилося, у квартирі ніхто не проживав, а «дзвінок» жіночим голосом на лінію 102 був фейком, щоб заманити в пастку та вбити поліцейських.



За матеріалами СБУ цей теракт був спланований російськими спецслужбами. Для його виконання вони дистанційно залучили 43-річного мешканця Київської області, який уже 6 разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в'язниці.







Перед встановленням «розтяжки» агент виконав «тестове» завдання: підпалив релейну шафу «Укрзалізниці» на околицях столиці та направив відповідні відео куратору.



Після цього рецидивіст отримав покрокову інструкцію для скоєння теракту проти українських правоохоронців. Зловмисник орендував квартиру в центрі Києва, встановив там розтяжку з бойовою гранатою, а також відеокамери, які мали фіксувати підрив у режимі реального часу.

Відеокамера, яка мала фіксувати підрив. Фото: Нацполіція

Під час вибуху ніхто не постраждав. Невдовзі правоохоронці затримали фігуранта «по гарячих слідах». Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала клірика УПЦ МП за шпигунство на користь РФ у Харкові.