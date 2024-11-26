Соціальний автобус Святогірськ – Краматорськ знову вийде на маршрут

На маршрут Світогорськ – Краматорськ знову вийде соціальний автобус. Фото: Слов'янські відомості

Жителі Святогірської громади знову зможуть користуватися соціальним автобусом, який зв'язує Святогірськ та Краматорськ. Рейс було скасовано 10 жовтня. Тоді причиною було вказано запуск щоденного комерційного рейсу за аналогічним маршрутом. Про це пишуть «Слов'янські відомості».

Зазначається, що комерційний рейс згодом також був скасований, тому у мешканців громади не було можливості дістатися до Слов'янська, Краматорська та інших населених пунктів, що знаходяться поруч.

Учора, 25 листопада, співробітниця Святогірської військової адміністрації Олена Волкова повідомила виданню про поновлення щотижневого соціального рейсу щочетверга.

Запуск маршруту заплановано на 28 листопада.