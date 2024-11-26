На околиці Краматорська пролунав вибух: повідомляють про постраждалих

У вівторок, 26 листопада, близько 14:10 місто Краматорськ Донецької області зазнало російського обстрілу. Імовірно, на місто було скинуто керовані авіабомби. Про це повідомляють місцеві телеграм канали.

Зазначається, що удару було завдано по селищу Ясногірка на околиці Краматорська.

«Знесло дахи у приватних будинках, повилітали вікна та двері», — йдеться у повідомленні.

За непідтвердженою інформацією, внаслідок обстрілу є постраждалі.

Офіційної інформації про постраждалих та руйнування внаслідок обстрілу на цей час немає.