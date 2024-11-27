У Києві через атаку дронів пошкоджено будинок, є постраждалі

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У ніч проти 27 листопада Росія вкотре намагалася атакувати Київ дронами. Внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено будівлю, є постраждалі. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) та на каналі мера Києва Віталія Кличка.

Згідно з повідомленнями, внаслідок нічної атаки безпілотників росіян по Києву у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА. Зокрема, було пошкоджено будинок.

У КМВА заявили, що йдеться про об'єкт нежитлової інфраструктури.

Спочатку було відомо про одного постраждалого. За кілька хвилин Кличко уточнив, що вже госпіталізовано двох людей.

«Одного із постраждалих госпіталізували з будинку на воді. Будинок пошкоджено внаслідок падіння уламків. Екстрені служби працюють на місці», — додав він.

Раніше повідомлялося, що 26 листопада РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів.