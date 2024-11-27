«Газпром» має намір повністю припинити транзит газу через Україну — ЗМІ

У «Газпромі» планують повністю припинити транзит газу через Україну. Фото: Gas and Money

Російський «Газпром» у плануванні на 2025 рік вийшов із припущення, що транзит газу до Європи через Україну припиниться після 31 грудня 2024 року. Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела у «Газпромі».

Зазначається, що Україна заявила про намір припинити дію транзитної угоди, яка забезпечувала постачання газу з Сибіру до Центральної Європи понад півстоліття. Для України ця угода приносила близько $1 мільярда щорічних доходів за транзит, але уряд не має наміру продовжувати договір.

Москва, у свою чергу, висловила готовність до переговорів щодо продовження транзиту. Глава Кремля Володимир Путін заявляв, що Росія готова продовжувати постачання газу через Україну.

Росія, яка до початку війни була основним постачальником природного газу до Європи, втратила більшість європейських клієнтів через прагнення ЄС зменшити залежність від російської енергетики та після вибуху газопроводу «Північний потік» у 2022 році.

У 2023 році обсяг постачання російського газу через Україну впав до 15 мільярдів кубометрів, що становить 8% від пікових постачань у 2018-2019 роках.

За словами інсайдера, «Газпром» у базовому сценарії планує зменшення експорту газу до Європи на 20% у 2025 році — до 39 мільярдів кубометрів порівняно з понад 49 мільярдами, які очікують у 2024 році. Зниження пояснюється припиненням транзиту через Україну.

Основними напрямками поставок залишаться Туреччина (через «Турецький потік» та «Блакитний потік») та Китай (через «Сила Сибіру», де обсяг має сягнути 38 мільярдів кубометрів у 2025 році).