Німеччина до Різдва передасть Україні ще дві системи ППО. Що це за комплекси

Система ППО IRIS-T. Фото: Diehl

Німеччина нещодавно передала Україні артилерію, гаубиці, танки та бойові машини піхоти, а також розпочала програму ударних дронів. Про це повідомив керівник Спеціального штабу з України та генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг, який провів брифінг у Києві, передає агентство «Укрінформ».



За його словами, наступні системи ППО IRIS-T – SLM (середньої дальності – ред.) та SLS (малої дальності – ред.) – надійдуть перед Різдвом.



«Військова допомога триватиме, у тому числі після Нового року та виборів у США і Німеччині», – заявив Фройдінг.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу передати Україні ракети середньої дальності, серед них Tomahawk.