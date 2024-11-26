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Німеччина до Різдва передасть Україні ще дві системи ППО. Що це за комплекси

26 листопада 2024, 22:38

Німеччина до Різдва передасть Україні ще дві системи ППО. Що це за комплекси

Система ППО IRIS-T. Фото: Diehl Система ППО IRIS-T. Фото: Diehl

Німеччина нещодавно передала Україні артилерію, гаубиці, танки та бойові машини піхоти, а також розпочала програму ударних дронів. Про це повідомив керівник Спеціального штабу з України та генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг, який провів брифінг у Києві, передає агентство «Укрінформ».

За його словами, наступні системи ППО IRIS-T – SLM (середньої дальності – ред.) та SLS (малої дальності – ред.) – надійдуть перед Різдвом.

«Військова допомога триватиме, у тому числі після Нового року та виборів у США і Німеччині», – заявив Фройдінг.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу передати Україні ракети середньої дальності, серед них Tomahawk.

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