В окупованій Новій Каховці через обстріл загинуло 3 людей, 7 — поранено

Сьогодні вдень в окупованій Новій Каховці на Херсонщині пролунав вибух. Внаслідок обстрілу загинули 3 людини, семеро поранені. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Зазначається, що під обстріл потрапив пасажирський автобус.
Також на каналах розповсюджується відео з місця обстрілу.
Увага! На відео звучить мат!
Нова Каховка перебуває під російською окупацією із лютого 2022 року.
Нагадаємо, на Херсонщині машину цивільного атакував скиданням російський дрон, в результаті 46-річний водій отримав серйозні поранення.