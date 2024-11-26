В окупованій Новій Каховці через обстріл загинуло 3 людей, 7 — поранено

Під обстріл у Новій Каховці потрапив рейсовий автобус, загинуло троє людей. Фото: соцмережі

Сьогодні вдень в окупованій Новій Каховці на Херсонщині пролунав вибух. Внаслідок обстрілу загинули 3 людини, семеро поранені. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що під обстріл потрапив пасажирський автобус.

Також на каналах розповсюджується відео з місця обстрілу.

Увага! На відео звучить мат!

Нова Каховка перебуває під російською окупацією із лютого 2022 року.

Нагадаємо, на Херсонщині машину цивільного атакував скиданням російський дрон, в результаті 46-річний водій отримав серйозні поранення.