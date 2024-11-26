На виїзді з Сіверськодонецька росіяни посилили перевірки авто: в ОВА розповіли, що відомо

На виїзді з окупованого міста Сіверськодонецьк у бік Луганська росіяни знову посилили перевірки машин. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, загарбники ретельно перевіряють документи на авто та кожного пасажира, обшукують багажники.



«Днями спостерігалася значна затримка у русі через довгу чергу. Про цілі, а тим більше результати таких рейдів росіяни зазвичай не повідомляють», – зазначив Лисогор.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині дрон влучив в автомобіль із відомим колаборантом, він у реанімації.