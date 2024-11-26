Рятувальники підвезли 16 тонн питної води мешканцям Костянтинівки

До Костянтинівки привезли 16 тонн води. Фото: ДСНС

Рятувальники продовжують допомагати жителям прифронтової Костянтинівки на Донеччині. До міста привезли 16 тонн води. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Минулої доби рятувальники підвезли 16 м³ питної води мешканцям прифронтового міста Костянтинівка», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що попри гостру проблему з водопостачанням, мешканці Костянтинівки можуть розраховувати на підтримку рятувальників, які регулярно підвозять воду до зневоднених районів міста.



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