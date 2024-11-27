Бердянськ та окуповані міста Запоріжжя залишилися без світла

Окупаційна влада міста повідомила, що через пошкодження лінії електропередач світла немає на всій захопленій території Запорізької області. Про це повідомляє «БердянсЬк Сьогодні».



Відповідно до їхньої заяви, фахівці вже намагаються усунути аварію, але скільки часу на це знадобиться — невідомо.



«Бердянці повідомляють, що у більшості мікрорайонів вже немає води та нестабільно працює звʼязок. Балицький заявив, що усі соціальні обʼєкти підʼєднані до генераторів, але в Бердянську ні школи, ні поліклініки, ні лікарня, ні насосні - не підʼєднані та не працюють», — йдеться у повідомленні.



Нещодавно, російські ЗМІ повідомляли, що окупована частина Запорізької області один із найнестабільніших регіонів із постачання електроенергії.

Раніше стало відомо, що у Бердянську з нового року штрафуватимуть за таблички українською мовою.