На окупованій Луганщині дрон влучив в автомобіль з відомим колаборантом: він у реанімації – ОВА

Колаборант Олег Черепня. Фото: сторінка начальника Луганської ОВА Артема Лисогора у Телеграм

В окупованій Луганській області FPV-дрон влучив в автомобіль, де їхав відомий колаборант Олег Черепня. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, в районі села Новокраснянка в автомобіль «Нива», де їхали чотири окупанти, влучив український дрон, внаслідок чого троє з них загинули.



«Ще одного, найцікавішого «пасажира», доставили до реанімації у Луганську. Ним виявився місцевий колаборант, син фігуранта бази «Миротворця» та просто зрадника батьківщини Миколи Черепні Олег. Микола Черепня до війни мешкав у Рубіжному, а після її початку допомагав своїм новим господарям руйнувати своє місто. За «відданість справі» Олегу Черепні дали «тепленьке місце» в окупаційній адміністрації Кремінського району», – розповів начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що FPV-дрон ЗСУ знищив два російські БМП на полі бою.