Армія РФ захопила два села на Донеччині — DeepState

Ще два села на Донеччині перейшли під контроль російської армії. Карта DeepState

Російські окупаційні війська захопили села Новоселидівка та Петрівка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState у ніч проти 27 листопада.

«Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку», — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до карти боїв. Новоселидівка та Петрівка зараз перебувають у червоній зоні — це означає, що контроль над населеними пунктами перейшов до окупантів.

Крім того, за даними експертів DeepState, агресор просунувся біля наступних населених пунктів: Новомлинська; Жовтого; Пустинки; Пушкіного; Роздольного; Розливу; Веселого Гаю; Рівноподю; Сонцівки; у Кругляківці, Берестках та Кураховому.