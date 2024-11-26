ЗСУ відкинули російську армію від Куп'янська: ситуацію вдалося стабілізувати

Ситуація поблизу Куп'янська. Фото: карта DeepState

Куп'янськ та сам напрямок залишаються під контролем ЗСУ. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



За його словами, там російські окупанти намагаються просочуватися малими штурмовими групами, а потім накопичуватися.



«Це без залучення великої кількості бронетехніки. На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, ворог від міста відкинутий. Зараз той особовий склад і та техніка, які намагаються переправитися на інший берег (річки Оскіл – ред.), відразу вже знищуються. Там все перебуває під контролем наших Сил оборони. Навіть якщо якісь групи й переправляються у кількості 8 чи 10 людей, то з цієї кількості підіймаються на берег близько 2-3 людей. Тобто ворог нищиться і там», – розповів Волошин.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили механізований штурм російських військ на Лиманському напрямку.