ППО України збила 36 із 89 російських безпілотників

У ніч на 27 листопада 2024 року РФ атакувала Україну 89 ударними БпЛА «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Про це йдеться у заяві Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.
Також повідомляється, що 48 БпЛА локаційно втрачено, ймовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.
Через падіння уламків ворожих БпЛА пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, майно громадян у Київській області.
Нагадаємо, Росія завдає ударів по Україні зі стратегічних бомбардувальників, які Київ віддав 25 років тому.
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