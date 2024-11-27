ППО України збила 36 із 89 російських безпілотників

Українська ППО збила 36 із 89 російських БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 27 листопада 2024 року РФ атакувала Україну 89 ударними БпЛА «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Про це йдеться у заяві Повітряних сил ЗСУ.



Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.



Також повідомляється, що 48 БпЛА локаційно втрачено, ймовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.



Через падіння уламків ворожих БпЛА пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, майно громадян у Київській області.

Нагадаємо, Росія завдає ударів по Україні зі стратегічних бомбардувальників, які Київ віддав 25 років тому.