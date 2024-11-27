Пожежа в Бердичеві: три людини загинули

Унаслідок пожежі в Бердичеві загинуло троє людей. Фото: ДСНС Житомирщини

Унаслідок пожежі в Бердичеві Житомирської області загинули троє людей. Про це повідомляє ДСНС України.



За даними рятувальників, пожежа виникла пізно ввечері 26 листопада у приватному житловому будинку у місті Бердичів. Вогонь охопив будинок на площі 60 метрів. кв.



«Під час гасіння та проведення робіт з розбору конструкцій, бійці ДСНС виявили тіла трьох людей. Усі обставини зараз встановлюються», - заявили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що рятувальники на Донеччині ліквідували дві пожежі.