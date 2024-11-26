Головне за день: Таємна поставка Storm Shadow. Загострення у Великій Новосілці

Політика



Росія категорично відкидає будь-яку «заморозку» війни в Україні за «корейським» сценарієм. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін.



Ще кілька десятків далекобійних ракет Storm Shadow Британія передала Україні до того, як було отримано офіційний дозвіл бити ними в глиб території РФ. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.



Суспільство



Так званий суд в окупованій частині Херсонської області засудив до 12 років колонії депутата міськради Нової Каховки Ігоря Протоковила у справі про «шпигунство».



На виїзді з окупованого міста Сіверськдонецьк у бік Луганська росіяни знову посилили перевірки машин.



Окупаційна влада Маріуполя відрізає житлові будинки від теплопостачання та електроенергії, щоб визнати ці приміщення аварійними та «націоналізувати». Про це повідомив Центр національного спротиву.



Бойові дії



Окупанти завдали авіаудару по селищу Ясногірка на околиці Краматорська . За непідтвердженою інформацією, внаслідок обстрілу є постраждалі, пошкоджені будинки. Через російські обстріли в Токарях Сумської області пошкоджено два будинки, у Шостці пошкоджено підприємство. На Херсонщині дрон РФ атакував авто, водія поранено. У Київській області в ході нічної атаки російських БПЛА пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. У Тернополі обстріли РФ пошкодили електроінфраструктуру



Російські військові вкотре розстріляли п'ятьох полонених українських військовослужбовців. Злочин стався на Покровському напрямі.



В окупованій Новій Каховці Херсонської області внаслідок обстрілу загинули троє людей, семеро поранені.



У районі села Новокраснянка на окупованій Луганщині в автомобіль «Нива», в якому їхали чотири окупанти, влучив український дрон, внаслідок чого троє з них загинули. Один із загиблих – колаборант Олег Черепня.



Куп'янськ і сам напрямок залишаються під контролем ЗСУ, повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин. За його словами, там російські окупанти намагаються просочуватися малими штурмовими групами.



За даними інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, російські військові намагаються штурмувати селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області. Цей напрямок є одним із складних.



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