ЗСУ відбили російський штурм у Часовому Яру: війська РФ втратили техніки на 11 мільйонів доларів

Знищена бронетехніка ЗС РФ у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

Російські загарбники намагалися провести механізований штурм позицій 24-ї механізованої бригади ЗСУ у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Війська РФ хотіли скористатися складними погодними умовами, але при спробі перетину каналу Сіверський Донець-Донбас їх зустріли мінно-вибухові загородження. Далі бійці ЗСУ дронами та артилерією добили окупантів. В результаті українські військові знищили сім БМД-4.



У цій атаці окупанти втратили техніки на суму понад 11 мільйонів доларів.



БМД-4 - бойова машина десанту, яка є одним із найновіших зразків техніки РФ, що використовується елітними підрозділами російських Повітряно-десантних військ.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили механізований штурм російських військ на Лиманському напрямку.