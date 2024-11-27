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Втрати РФ за добу: 1580 солдатів і 14 танків

27 листопада 2024, 07:55

Втрати РФ за добу: 1580 солдатів і 14 танків

Артилеристи ЗСУ б'ють по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ Артилеристи ЗСУ б'ють по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 осіб і 14 танків. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

«Також українські воїни знешкодили 48 бойових броньованих машин та 24 артилерійські системи», — наголошується в повідомленні.

Крім того, українські військові знищили одну РСЗВ, один засіб ППО, 64 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, днем раніше втрати російської армії склали 1480 осіб та 19 артилерійських систем.

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