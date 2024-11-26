Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 27 листопада

27 листопада в Україні діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомили в пресслужбі «Укренерго».
Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:
Час застосування та обсяг обмежень протягом дня можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у своєму регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соціальних мережах
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
Нагадаємо, що в Україні виплатять по 6,5 тисяч гривень дітям із малозабезпечених сімей та дітям-ВПО.