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Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 27 листопада

26 листопада 2024, 17:59

Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 27 листопада

27 листопада в Україні діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомили в пресслужбі «Укренерго».

Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:

  • 07:00-20:00 – одна черга відключень.

Час застосування та обсяг обмежень протягом дня можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у своєму регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соціальних мережах

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Нагадаємо, що в Україні виплатять по 6,5 тисяч гривень дітям із малозабезпечених сімей та дітям-ВПО.

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